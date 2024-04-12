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Ларион Иванов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.03.1805

Дата смерти

05.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1805

Отец: Иван Савельев

Мать: Матрена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Емельян Ларионов

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филип Ларионов

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Родион Ларионов

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Трофим Ларионов

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
12.04.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Дмитриева

Смерть
05.08.1866
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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