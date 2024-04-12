Ларион Иванов
Место рождения
Дата рождения28.03.1805
Дата смерти05.08.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1805
Отец: Иван Савельев
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Емельян Ларионов
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филип Ларионов
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Родион Ларионов
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Трофим Ларионов
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Место жительства
12.04.1850
№9 ревизии - 7
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Дмитриева
Смерть
05.08.1866
Причина смерти: от натуральной