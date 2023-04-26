Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Архип Иванов

Отец ребёнка: Иван Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1805

Сын: Ларион Иванов

Отец ребёнка: Иван Савельев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Савельев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Иван Савельев

Смерть
Неизвестно
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