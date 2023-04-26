Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Архип Иванов
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
28.03.1805
Сын: Ларион Иванов
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Савельев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Иван Савельев
Смерть
Неизвестно