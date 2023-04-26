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Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иван Савельев

Мать: Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Катерина Яковлева

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Акулина Тихонова

Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Тихонова

Смерть
Неизвестно
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