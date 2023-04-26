Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Иван Савельев
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Катерина Яковлева
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Акулина Тихонова
Место жительства
12.09.1850
№9 ревизии - 7
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Тихонова
Смерть
Неизвестно