Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлева

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

15.07.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1846

Муж: Каргин Максим Миронов

Рождение ребёнка
05.02.1847

Сын: Каргин Василий Максимович

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

Рождение ребёнка
06.05.1849

Дочь: Лукерья Максимовна

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

Рождение ребёнка
14.08.1852

Сын: Каргин Александр Максимович

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

Рождение ребёнка
01.11.1854

Сын: Каргин Платон Максимович

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Евдокия умерла-Семеновна

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

Рождение ребёнка
14.06.1861

Сын: Каргин Иуда Максимов

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

Смерть
15.07.1861
Рождение ребёнка
02.07.1866

Сын: Каргин Прокопий Максимович

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Каргин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов

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