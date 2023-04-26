Екатерина Яковлева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти15.07.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1846
Рождение ребёнка
05.02.1847
Сын: Каргин Василий Максимович
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов
Рождение ребёнка
06.05.1849
Дочь: Лукерья Максимовна
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов
Рождение ребёнка
14.08.1852
Сын: Каргин Александр Максимович
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов
Рождение ребёнка
01.11.1854
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Евдокия умерла-Семеновна
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов
Рождение ребёнка
14.06.1861
Сын: Каргин Иуда Максимов
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов
Смерть
15.07.1861
Рождение ребёнка
02.07.1866
Сын: Каргин Прокопий Максимович
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Каргин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Каргин Максим Миронов