Акулина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти16.06.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Катерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Смерть
16.06.1860
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: скоропостижно