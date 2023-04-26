Акулина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

16.06.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Катерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Смерть
16.06.1860
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: скоропостижно
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