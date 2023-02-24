Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Яковлев

Михаил Яковлев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Яков Иванов

Мать: Акулина Тихонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close