(Каргина) Евдокия Максимовна/ Умерла-Семеновна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

(Каргина) Евдокия Максимовна/ Умерла-Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 17.07.1913, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Каргин Максим Миронов1828 г.р.
Мать
Каргина Екатерина Яковлева1826 г.р.
Супруги
Кшуманев Денис Семенович23.05.1859 г.р.
Дети
(Кшуманева) Матрена Дионисиевна01.04.1884 г.р.
(Кшуманев) Евдокия Дионисиевна12.02.1885 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Каргин Максим Миронов

Мать: Каргина Екатерина Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.09.1879

Муж: Кшуманев Денис Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: (Кшуманева) Матрена Дионисиевна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
12.02.1885

Дочь: (Кшуманев) Евдокия Дионисиевна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
29.05.1887

Дочь: (Кшуманева) Акулина Дионисивна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
19.07.1889

Дочь: (Кшуманева) Анна Дионисиевна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
28.06.1891

Дочь: (Кшуманева) Марфа Дионисиевна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
08.08.1893

Сын: Кшуманев Умер? Максим Дионисиевич

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
17.08.1894

Дочь: (Кшуманева) Васса Дионисиевна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
29.03.1897

Сын: Кшуманев/ Кистанов Кирилл Дионисиев

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
29.03.1897

Сын: Кшуманев Иван Дионисиев

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: (Кшуманев) Варвара Дионисиевна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Рождение ребёнка
30.08.1904

Дочь: (Кшуманева) Наталья Дионисиевна

Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович

Смерть
17.07.1913
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.