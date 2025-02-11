(Каргина) Евдокия Максимовна/ Умерла-Семеновна
женский, родилась 1858, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 17.07.1913, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКаргин Максим Миронов1828 г.р.
МатьКаргина Екатерина Яковлева1826 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Каргин Максим Миронов
Дочь: (Кшуманева) Матрена Дионисиевна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Дочь: (Кшуманев) Евдокия Дионисиевна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Дочь: (Кшуманева) Акулина Дионисивна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Дочь: (Кшуманева) Анна Дионисиевна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Дочь: (Кшуманева) Марфа Дионисиевна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Сын: Кшуманев Умер? Максим Дионисиевич
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Дочь: (Кшуманева) Васса Дионисиевна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Сын: Кшуманев/ Кистанов Кирилл Дионисиев
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Дочь: (Кшуманев) Варвара Дионисиевна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович
Дочь: (Кшуманева) Наталья Дионисиевна
Отец ребёнка: Кшуманев Денис Семенович