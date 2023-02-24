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Иван Савельев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: ?

Мать: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Матрена Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Архип Иванов

Мать ребёнка: Матрена Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Матрена Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Матрена Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1805

Сын: Ларион Иванов

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно
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