Иван Савельев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Матрена Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1788
Сын: Архип Иванов
Мать ребёнка: Матрена Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Матрена Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Матрена Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1805
Сын: Ларион Иванов
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно