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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Савельев

Отец ребёнка: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Матвей Савельев

Отец ребёнка: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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