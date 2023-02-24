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Матвей Савельев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: ?

Мать: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Анна Савельева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Матвеева

Мать ребёнка: Анна Савельева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил (старший) Матвеев

Мать ребёнка: Анна Савельева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Михаил (младший) Матвеев

Мать ребёнка: Анна Савельева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Савельева

Смерть
Неизвестно
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