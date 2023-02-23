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Анна Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Савельев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Савельев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил (старший) Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Савельев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Михаил (младший) Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Савельев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Савельев

Смерть
1788
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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