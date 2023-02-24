Михаил (старший) Матвеев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Матвей Савельев
Мать: Анна Савельева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ермолаева
Смерть
Неизвестно