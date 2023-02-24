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Михаил (старший) Матвеев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Матвей Савельев

Мать: Анна Савельева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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