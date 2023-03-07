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Родион Ларионов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ларион Иванов

Мать: Марья Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7
Военная служба
1855
из дер. Губашевой
Бракосочетание
09.?.1870

Жена: Ксенья Герасимова

Рождение ребёнка
18.03.1871

Сын: Гавриил Родионов

Мать ребёнка: Ксенья Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1873

Дочь: Мария Родионовна

Мать ребёнка: Ксенья Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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