Родион Ларионов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ларион Иванов
Мать: Марья Дмитриева
Место жительства
12.09.1850
№9 ревизии - 7
Военная служба
1855
из дер. Губашевой
Бракосочетание
09.?.1870
Жена: Ксенья Герасимова
Рождение ребёнка
18.03.1871
Сын: Гавриил Родионов
Мать ребёнка: Ксенья Герасимова
Рождение ребёнка
22.01.1873
Дочь: Мария Родионовна
Мать ребёнка: Ксенья Герасимова
Смерть
Неизвестно