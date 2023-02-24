(Капкаева) Ксенья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Капкаева) Ксенья Герасимова

(Капкаева) Ксенья Герасимова

avatar

Место рождения

дер. Михайловка

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Капкаев Герасим Николаевич

Мать: не указана

дер. Михайловка
Бракосочетание
09.?.1870

Муж: Родион Ларионов

Рождение ребёнка
18.03.1871

Сын: Гавриил Родионов

Отец ребёнка: Родион Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1873

Дочь: Мария Родионовна

Отец ребёнка: Родион Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close