(Капкаева) Ксенья Герасимова
Место рождениядер. Михайловка
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Капкаев Герасим Николаевич
Мать: не указана
дер. Михайловка
Бракосочетание
09.?.1870
Муж: Родион Ларионов
Рождение ребёнка
18.03.1871
Сын: Гавриил Родионов
Отец ребёнка: Родион Ларионов
Рождение ребёнка
22.01.1873
Дочь: Мария Родионовна
Отец ребёнка: Родион Ларионов
Смерть
Неизвестно