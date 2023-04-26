Марья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Емельян Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Иванов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филип Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Родион Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Трофим Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№10 ревизии - 5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Иванов

Смерть
Неизвестно
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