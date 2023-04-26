Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Емельян Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филип Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Родион Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Трофим Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Иванов
Место жительства
01.04.1858
№10 ревизии - 5
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Иванов
Смерть
Неизвестно