Трофим Ларионов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти04.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ларион Иванов
Мать: Марья Дмитриева
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Рождение ребёнка
20.07.1859
Сын: Семен Трофимов
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Рождение ребёнка
18.11.1861
Дочь: Варвара Трофимова
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Рождение ребёнка
02.01.1864
Дочь: Анисья Трофимова
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Рождение ребёнка
01.02.1866
Сын: Исидор Трофимов
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Рождение ребёнка
09.08.1868
Сын: Мирон Трофимов
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Рождение ребёнка
28.03.1870
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Маланья Васильева
Смерть
04.01.1872
Причина смерти: от задавления возом дров
Рождение ребёнка
11.09.1872
Дочь: Любовь Трофимова
Мать ребёнка: Маланья Васильева