Трофим Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Ларионов

Трофим Ларионов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

04.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ларион Иванов

Мать: Марья Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Рождение ребёнка
20.07.1859

Сын: Семен Трофимов

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1861

Дочь: Варвара Трофимова

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1864

Дочь: Анисья Трофимова

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Исидор Трофимов

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1868

Сын: Мирон Трофимов

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1870

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.01.1872
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от задавления возом дров
Рождение ребёнка
11.09.1872

Дочь: Любовь Трофимова

Мать ребёнка: Маланья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close