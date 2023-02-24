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Емельян Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ларион Иванов

Мать: Марья Дмитриева

Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7
Рождение ребёнка
1850

Сын: Захар Емельянов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Емельянов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Рождение ребёнка
?.12.1858

Сын: Прохор Емельянов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1861

Жена: Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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