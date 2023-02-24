Емельян Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ларион Иванов
Мать: Марья Дмитриева
Место жительства
12.09.1850
№9 ревизии - 7
Рождение ребёнка
1850
Сын: Захар Емельянов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Емельянов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Рождение ребёнка
?.12.1858
Сын: Прохор Емельянов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Бракосочетание
13.?.1861
Жена: Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно