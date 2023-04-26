Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

25.02.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Захар Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№10 ревизии - 5
Рождение ребёнка
?.12.1858

Сын: Прохор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Ларионов

Смерть
25.02.1860
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
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