Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти25.02.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Захар Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ларионов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ларионов
Место жительства
01.04.1858
№10 ревизии - 5
Рождение ребёнка
?.12.1858
Сын: Прохор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Ларионов
Смерть
25.02.1860
Причина смерти: натуральной