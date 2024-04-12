Захар Емельянов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Емельян Ларионов
Мать: Мария Васильева
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Бракосочетание
11.11.1868
Жена: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
08.04.1870
Сын: Василий Захаров
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
07.11.1873
Сын: Михаил Захаров
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Смерть
Неизвестно