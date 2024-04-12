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Захар Емельянов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Емельян Ларионов

Мать: Мария Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 7; №10 ревизии - 5
Бракосочетание
11.11.1868

Жена: Анна Моисеева

Рождение ребёнка
08.04.1870

Сын: Василий Захаров

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1873

Сын: Михаил Захаров

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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