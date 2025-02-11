Марфа Фёдорова
женский, родилась 1827, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 13.06.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Емельян Ларионов1829 г.р.
Дети
Захар Емельянов27.08.1850 г.р.
Сеин Иван Емельянович1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Емельян Ларионов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1850
Сын: Захар Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Ларионов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Емельян Ларионов
Смерть
13.06.1855