Марфа Фёдорова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 13.06.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Емельян Ларионов1829 г.р.
Дети
Захар Емельянов27.08.1850 г.р.
Сеин Иван Емельянович1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Емельян Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.08.1850

Сын: Захар Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сеин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.06.1855
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Лихорадка

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