Василий Емельянов
мужской, родился 30.12.1856, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 11.01.1857, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕмельян Ларионов1829 г.р.
МатьМария Васильева1832 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1856
Отец: Емельян Ларионов
Мать: Мария Васильева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.01.1857
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область