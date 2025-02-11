Василий Емельянов 30.12.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Емельянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.12.1856, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 11.01.1857, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Емельян Ларионов1829 г.р.
Мать
Мария Васильева1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1856

Отец: Емельян Ларионов

Мать: Мария Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.01.1857
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От врожденной слабости

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