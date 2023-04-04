(Азадовская) Лия (Елизавета) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Азадовская) Лия (Елизавета)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Азадовский Иосиф

Мать: Азадовская Геква-Хана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левенсон Абрам

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Левенсон) Шима

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ивенская (Левенсон) Елена

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Рождение ребёнка
1886

Сын: Левенсон Гдалий

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Рождение ребёнка
1888

Сын: Левенсон Михаил (Меер)

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
После 1891

Дочь: (Левенсон) Евгения

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Левенсон Ананий

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бенцианова (Левенсон) Любовь

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Левенсон Гавриил (Габриэль)

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Левенсон Соломон

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Левенсон Иосиф

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Левенсон Евгений Абрамович

Отец ребёнка: Левенсон Абрам

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1930

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