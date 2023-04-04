(Азадовская) Лия (Елизавета)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Азадовский Иосиф
Мать: Азадовская Геква-Хана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Левенсон) Шима
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ивенская (Левенсон) Елена
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1886
Сын: Левенсон Гдалий
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
После 1891
Дочь: (Левенсон) Евгения
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Левенсон Ананий
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бенцианова (Левенсон) Любовь
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1896
Сын: Левенсон Гавриил (Габриэль)
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1897
Сын: Левенсон Соломон
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Левенсон Иосиф
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Рождение ребёнка
1900
Сын: Левенсон Евгений Абрамович
Отец ребёнка: Левенсон Абрам
Смерть
1930