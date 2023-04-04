Ивенская (Левенсон) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Левенсон Абрам
Мать: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мильман Гдалий
Отец ребёнка: Мильман Марк
Бракосочетание
1912
Муж: Ивенский Давид
Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
26.06.1913
Сын: Ивенский Анатолий
Отец ребёнка: Ивенский Давид
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рылова Наталья
Отец ребёнка: Ивенский Давид
Развод
Неизвестно
Муж: Мильман Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мильман Марк
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1934