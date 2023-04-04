Ивенская (Левенсон) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивенская (Левенсон) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Левенсон Абрам

Мать: Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мильман Гдалий

Отец ребёнка: Мильман Марк

Бракосочетание
1912

Муж: Ивенский Давид

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
26.06.1913

Сын: Ивенский Анатолий

Отец ребёнка: Ивенский Давид

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рылова Наталья

Отец ребёнка: Ивенский Давид

Развод
Неизвестно

Муж: Мильман Марк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильман Марк

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1934