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Левенсон Соломон

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

20.06.1938

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Левенсон Абрам

Мать: Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1929

Сын: Левенсон Дмитрий

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
20.06.1938
Причина смерти: Холокост