Левенсон Соломон
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти20.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Левенсон Абрам
Мать: Лия (Елизавета)
Бракосочетание
Около 1923
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1929
Сын: Левенсон Дмитрий
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
20.06.1938
Причина смерти: Холокост