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Левенсон Михаил (Меер)

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

22.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Левенсон Абрам

Мать: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Садовская) Розалия

Рождение ребёнка
1911

Сын: Левенсон Евгений

Мать ребёнка: (Садовская) Розалия

Смерть
22.08.1938
Причина смерти: Холокост | 13 октября 1937 года, как положено ночью, Михаил был арестован и обвинён в «участии в антисоветской троцкистской диверсионно-террористической организации». Через неделю была... Показать все

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