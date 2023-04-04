Левенсон Михаил (Меер)
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти22.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Левенсон Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Садовская) Розалия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Левенсон Евгений
Мать ребёнка: (Садовская) Розалия
Смерть
22.08.1938
Причина смерти: Холокост | 13 октября 1937 года, как положено ночью, Михаил был арестован и обвинён в «участии в антисоветской троцкистской диверсионно-террористической организации». Через неделю была... Показать все