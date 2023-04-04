Азадовская Геква-Хана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лия (Елизавета)
Отец ребёнка: Азадовский Иосиф
Рождение ребёнка
1867
Сын: Азадовский Абрам (Константин)
Отец ребёнка: Азадовский Иосиф
Рождение ребёнка
1870
Сын: Азадовский Давид
Отец ребёнка: Азадовский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарманова Фрида
Отец ребёнка: Азадовский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волынова Бейля
Отец ребёнка: Азадовский Иосиф
Смерть
Неизвестно