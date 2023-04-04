Азадовская Геква-Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азадовская Геква-Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лия (Елизавета)

Отец ребёнка: Азадовский Иосиф

Рождение ребёнка
1867

Сын: Азадовский Абрам (Константин)

Отец ребёнка: Азадовский Иосиф

Рождение ребёнка
1870

Сын: Азадовский Давид

Отец ребёнка: Азадовский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарманова Фрида

Отец ребёнка: Азадовский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волынова Бейля

Отец ребёнка: Азадовский Иосиф

Смерть
Неизвестно
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