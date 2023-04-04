Левенсон Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенсон Абрам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Левенсон Залман (Соломон)

Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шима

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ивенская Елена

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Левенсон Гдалий

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1888

Сын: Левенсон Михаил (Меер)

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
После 1891

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Левенсон Ананий

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бенцианова Любовь

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Левенсон Гавриил (Габриэль)

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Левенсон Соломон

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Левенсон Иосиф

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Левенсон Евгений Абрамович

Мать ребёнка: Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лия (Елизавета)

Смерть
1928
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