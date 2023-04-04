Левенсон Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Левенсон Залман (Соломон)
Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шима
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ивенская Елена
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1886
Сын: Левенсон Гдалий
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
После 1891
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Левенсон Ананий
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бенцианова Любовь
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1896
Сын: Левенсон Гавриил (Габриэль)
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1897
Сын: Левенсон Соломон
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Левенсон Иосиф
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Рождение ребёнка
1900
Сын: Левенсон Евгений Абрамович
Мать ребёнка: Лия (Елизавета)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лия (Елизавета)
Смерть
1928