Левенсон Абрам 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левенсон Абрам

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1854

умер 1928

Мать
Левенсон Ефимия (Эстер)Около 1834 г.р.
Отец
Левенсон Залман (Соломон)Около 1810 г.р.
Супруги
(Азадовская) Лия (Елизавета)1860 г.р.
Дети
(Левенсон) Шима1882 г.р.
Ивенская (Левенсон) Елена1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Левенсон Залман (Соломон)

Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Левенсон) Шима

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ивенская (Левенсон) Елена

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1886

Сын: Левенсон Гдалий

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1888

Сын: Левенсон Михаил (Меер)

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
После 1891

Дочь: (Левенсон) Евгения

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Левенсон Ананий

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бенцианова (Левенсон) Любовь

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
1896

Сын: Левенсон Гавриил (Габриэль)

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
1897

Сын: Левенсон Соломон

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Левенсон Иосиф

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
1900

Сын: Левенсон Евгений Абрамович

Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Смерть
1928

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