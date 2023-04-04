Левенсон Абрам
мужской, родился 1854
умер 1928
МатьЛевенсон Ефимия (Эстер)Около 1834 г.р.
ОтецЛевенсон Залман (Соломон)Около 1810 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Левенсон Залман (Соломон)
Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)
Дочь: (Левенсон) Шима
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Дочь: Ивенская (Левенсон) Елена
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Сын: Левенсон Гдалий
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Дочь: (Левенсон) Евгения
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Сын: Левенсон Ананий
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Дочь: Бенцианова (Левенсон) Любовь
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Сын: Левенсон Гавриил (Габриэль)
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Сын: Левенсон Соломон
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Сын: Левенсон Иосиф
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)
Сын: Левенсон Евгений Абрамович
Мать ребёнка: (Азадовская) Лия (Елизавета)