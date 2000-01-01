Кутырева Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырева Наталья Андреевна

Кутырева Наталья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кутырев Панкратий Григорьевич

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кутырев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кутырев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кутырев Гордей Григорьевич

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кутырев Гурьян Григорьевич

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кутырев Макар Григорьевич

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутырев Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close