Кутырева Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кутырев Панкратий Григорьевич
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кутырев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кутырев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кутырев Гордей Григорьевич
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кутырев Гурьян Григорьевич
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кутырев Макар Григорьевич
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутырев Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Кутырев Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно