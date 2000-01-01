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Кутырев Алексей Григорьевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кутырев Григорий Яковлевич

Мать: Кутырева Наталья Андреевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутырев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья Алексеевна

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кутырев Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кутырев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кутырев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Степанида Антоновна

Смерть
Неизвестно
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