Кутырев Алексей Григорьевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья Алексеевна
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кутырев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Кутырева Степанида Антоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно