Кутырева Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Степанида Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутырев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья Алексеевна

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кутырев Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кутырев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кутырев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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