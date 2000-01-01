Кутырева Степанида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья Алексеевна
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кутырев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Кутырев Алексей Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно