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Кутырев Иван Алексеевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кутырев Алексей Григорьевич

Мать: Кутырева Степанида Антоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кутырев Захар Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Аграфена Яковлевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кутырев Семен Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Аграфена Яковлевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Аграфена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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