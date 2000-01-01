Кутырева Аграфена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Аграфена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кутырев Захар Иванович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Алексеевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кутырев Семен Иванович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Алексеевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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