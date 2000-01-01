Кутырев Панкратий Григорьевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кутырев Роман Панкратьевич
Мать ребёнка: Кутырева Ульяна Гавриловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кутырев Петр Панкратьевич
Мать ребёнка: Кутырева Ульяна Гавриловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно