Кутырев Панкратий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырев Панкратий Григорьевич

Кутырев Панкратий Григорьевич

avatar

Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кутырев Григорий Яковлевич

Мать: Кутырева Наталья Андреевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кутырев Роман Панкратьевич

Мать ребёнка: Кутырева Ульяна Гавриловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутырев Петр Панкратьевич

Мать ребёнка: Кутырева Ульяна Гавриловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Ульяна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close