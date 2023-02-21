Кутырева Ульяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Ульяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кутырев Роман Панкратьевич

Отец ребёнка: Кутырев Панкратий Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутырев Петр Панкратьевич

Отец ребёнка: Кутырев Панкратий Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Панкратий Григорьевич

Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
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