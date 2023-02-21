Кутырева Ульяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кутырев Роман Панкратьевич
Отец ребёнка: Кутырев Панкратий Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кутырев Петр Панкратьевич
Отец ребёнка: Кутырев Панкратий Григорьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу