Кутырев Макар Григорьевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кутырев Михайил Макарович
Мать ребёнка: Кутырева Елизавета Федоровна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно