Кутырев Гордей Григорьевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Гордеевна
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Домна Гордеевна
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно