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Кутырев Гордей Григорьевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кутырев Григорий Яковлевич

Мать: Кутырева Наталья Андреевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Гордеевна

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кутырев Егор Гордеевич

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Домна Гордеевна

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кутырев Андрей Гордеевич

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Архип Гордеевич

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Мартыновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Авдотья Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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