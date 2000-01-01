Кутырев Михаил Григорьевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно