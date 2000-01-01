Кутырев Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырев Михаил Григорьевич

Кутырев Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кутырев Григорий Яковлевич

Мать: Кутырева Наталья Андреевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кутырев Пахом Михайлович

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Степановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close