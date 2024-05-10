Фокин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения12.11.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.11.1852 ст.
№ 23. рожден 12 ноября 1852 г., крещен 13. Иоанн. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Иванов Фокин и его законная жена Мария Евменьева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 711 | Госархив Архан... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1878 ст.
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 19 | № 8. 13 января 1878 г. Зачачьевского прихода деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин православного исповедания первым браком 25 лет и Меландов... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1886 ст.
Мать ребёнка: Фокина (Рюшина) Пелагея Яковлевна
№ 18. рожден 5 августа 1886 г., крещен 5. Андрей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 155 с. 931 | Госар... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.
Дочь: Попова (Фокина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Фокина (Рюшина) Пелагея Яковлевна
№ 27. рождена 7 октября 1891 г., крещена 7. Параскева. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.16 | Гос... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1894 ст.
Дочь: Прижимова (Фокина) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Фокина (Рюшина) Пелагея Яковлевна
№ 22. рождена 17 декабря 1894 г., крещена 17. Анастасия. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 328 с. 328 |... Показать все
Смерть
Неизвестно