Фокина (Федотова) Мария Евменьевна
Место рожденияХаврогорский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1821
Дата смерти10.07.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Хаврогорский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1852 ст.
Отец ребёнка: Фокин Филипп Иванович
№ 23. рожден 12 ноября 1852 г., крещен 13. Иоанн. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Иванов Фокин и его законная жена Мария Евменьева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 711 | Госархив Архан... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1858 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Фокин Филипп Иванович
№ 12. рождена 26 августа 1858 г., крещена 27. Анна. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Имванов Фокин и его законная жена Мария Евменьева оба православные Восприемница Ивана Фокина жена Наталья Федор... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1860 ст.
Отец ребёнка: Фокин Филипп Иванович
№ 27. рожден 26 ноября 1860 г., крещен 27. Степан. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Иванов Фокин и законная жена его Марья Евменьева оба православные. Восприемник брат Филиппу Алексей Иванов Фокин... Показать все
Смерть
10.07.1896 ст.
Причина смерти: от старости | № 10. умерла 10 июля 1896 г., погребена 12. Деревни Пятинской крестьянская вдова Мавра Евменьева Фокина от старости 74 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 383 с. 765 | Госарх... Показать все