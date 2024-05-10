Фокин Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти13.06.1893 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Фокин Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1852 ст.
Мать ребёнка: Фокина (Федотова) Мария Евменьевна
№ 23. рожден 12 ноября 1852 г., крещен 13. Иоанн. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Иванов Фокин и его законная жена Мария Евменьева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 1 с. 711 | Госархив Архан... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1858 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Фокина (Федотова) Мария Евменьевна
№ 12. рождена 26 августа 1858 г., крещена 27. Анна. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Имванов Фокин и его законная жена Мария Евменьева оба православные Восприемница Ивана Фокина жена Наталья Федор... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1860 ст.
Мать ребёнка: Фокина (Федотова) Мария Евменьевна
№ 27. рожден 26 ноября 1860 г., крещен 27. Степан. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Иванов Фокин и законная жена его Марья Евменьева оба православные. Восприемник брат Филиппу Алексей Иванов Фокин... Показать все
Смерть
13.06.1893 ст.
Причина смерти: от старости | № 10. умер 13 июня 1893 г., погребен 15. Деревни Пятинской крестьянин Филипп Иванов Фокин от старости 76 лет | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 298 с.733 | Госархив Арханг. облас... Показать все