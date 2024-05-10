Прижимова (Фокина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1894 ст.
№ 22. рождена 17 декабря 1894 г., крещена 17. Анастасия. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 328 с. 328 |... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1918 ст.
Кол-во лет жениха: 22 | Кол-во лет невесте: 23 | № 8. 28 января 1918 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Юшковской крестьянин Николай Михайлов Априжимов православно... Показать все
Смерть
Неизвестно