Фокина (Рюшина) Пелагея Яковлевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Рюшина) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Меландовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Меландовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
13.01.1878 ст.

Муж: Фокин Иван Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 19 | № 8. 13 января 1878 г. Зачачьевского прихода деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин православного исповедания первым браком 25 лет и Меландов... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1886 ст.

Сын: Фокин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 18. рожден 5 августа 1886 г., крещен 5. Андрей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 155 с. 931 | Госар... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.

Дочь: Попова (Фокина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 27. рождена 7 октября 1891 г., крещена 7. Параскева. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.16 | Гос... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1894 ст.

Дочь: Прижимова (Фокина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Филиппович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 22. рождена 17 декабря 1894 г., крещена 17. Анастасия. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 328 с. 328 |... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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