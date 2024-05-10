Попова (Фокина) Прасковья Ивановна 07.10.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Фокина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

07.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891 ст.

Отец: Фокин Иван Филиппович

Мать: Фокина (Рюшина) Пелагея Яковлевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 27. рождена 7 октября 1891 г., крещена 7. Параскева. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.16 | Гос... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шидозеро, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Муж: Попов Егор Авксентьевич

Шидозеро, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 19 | Кол-во лет невесте: 19 | № 8. 6 февраля 1911 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Шидозерской крестьянин Его Авксентьев Попов православного и... Показать все
Смерть
Неизвестно
Шидозеро, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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