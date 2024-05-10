Фокин Андрей Иванович 05.08.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Андрей Иванович

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

05.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886 ст.

Отец: Фокин Иван Филиппович

Мать: Фокина (Рюшина) Пелагея Яковлевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 18. рожден 5 августа 1886 г., крещен 5. Андрей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 155 с. 931 | Госар... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
18.07.1914 ст.

Жена: Фокина (Соболева) Евдокия Васильевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 27 | Кол-во лет невесте: 18 | № 10. 18 июля 1914 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Андрей Иванов Фокин православного испов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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