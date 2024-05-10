Фокин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886 ст.
№ 18. рожден 5 августа 1886 г., крещен 5. Андрей. Деревни Пятинской крестьянин Иван Филиппов Фокин и его законная жена Пелагея Яковлева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 155 с. 931 | Госар... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.07.1914 ст.
Кол-во лет жениха: 27 | Кол-во лет невесте: 18 | № 10. 18 июля 1914 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Андрей Иванов Фокин православного испов... Показать все
Смерть
Неизвестно