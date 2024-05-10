Фокина (Соболева) Евдокия Васильевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Соболева) Евдокия Васильевна

Место рождения

д. Телепневская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Телепневская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
18.07.1914 ст.

Муж: Фокин Андрей Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 27 | Кол-во лет невесте: 18 | № 10. 18 июля 1914 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Андрей Иванов Фокин православного испов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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