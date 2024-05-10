Фокина (Соболева) Евдокия Васильевна
Место рожденияд. Телепневская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Телепневская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.07.1914 ст.
Кол-во лет жениха: 27 | Кол-во лет невесте: 18 | № 10. 18 июля 1914 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Андрей Иванов Фокин православного испов... Показать все
Смерть
Неизвестно