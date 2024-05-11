Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна) 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Мать: Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из записи о браке 12 декабря 1889 г., где указан возраст невесты 22 года.
Бракосочетание
12.12.1889 ст.

Муж: Тонконогов Пинхос Абрамович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Брачный актъ на 200 гульденовъ. Свидѣтелями были: Ново-Александров. мѣщ. Авраамъ Беръ Шапира и Енисейск. купеч. сынъ Авраамъ Хейсинъ. | Енисейскій купеческій сынъ Пинхосъ Авраамовъ Тонконоговъ съ дѣви... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.

Дочь: (Тонконогова) Геня Пинхосовна

Отец ребёнка: Тонконогов Пинхос Абрамович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 12об-13 ... Показать все
Рождение ребёнка
Между ?.10.1891 и ?.01.1892

Сын: Тонконогов Леонид Пинхусович

Отец ребёнка: Тонконогов Пинхос Абрамович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Во всероссийской переписи (т.е., на 28 января 1897 года) возраст Леонида указан 5 лет. Отсюда (а также с учетем даты рождения его старшей сестры Гени) вычислена дата рождения.
Рождение ребёнка
05.02.1893 ст.

Дочь: (Тонконогова) Веля (Валентина) Пинхосовна

Отец ребёнка: Тонконогов Пинхос Абрамович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 83об
Рождение ребёнка
23.04.1895

Дочь: (Тонконогова) Евгения Пинхосовна

Отец ребёнка: Тонконогов Пинхос Абрамович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 116о... Показать все
Смерть
Неизвестно

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