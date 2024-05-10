(Тонконогова) Евгения Пинхосовна 23.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Тонконогова) Евгения Пинхосовна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

23.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1895

Отец: Тонконогов Пинхос Абрамович

Мать: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 116о... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | Женя, зубной врач.
Смерть
Неизвестно

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