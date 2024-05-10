Тонконогов Пинхос Абрамович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Год рождения вычислен из записи о браке 12 декабря 1889 г., где указан возраст жениха 22 года.
Работа или профессия
Неизвестно
Купец, хлеботорговец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1889 ст.
Брачный актъ на 200 гульденовъ. Свидѣтелями были: Ново-Александров. мѣщ. Авраамъ Беръ Шапира и Енисейск. купеч. сынъ Авраамъ Хейсинъ. | Енисейскій купеческій сынъ Пинхосъ Авраамовъ Тонконоговъ съ дѣви... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.
Дочь: (Тонконогова) Геня Пинхосовна
Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 12об-13 ... Показать все
Рождение ребёнка
Между ?.10.1891 и ?.01.1892
Сын: Тонконогов Леонид Пинхусович
Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)
Во всероссийской переписи (т.е., на 28 января 1897 года) возраст Леонида указан 5 лет. Отсюда (а также с учетем даты рождения его старшей сестры Гени) вычислена дата рождения.
Рождение ребёнка
05.02.1893 ст.
Дочь: (Тонконогова) Веля (Валентина) Пинхосовна
Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 83об
Рождение ребёнка
23.04.1895
Дочь: (Тонконогова) Евгения Пинхосовна
Мать ребёнка: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 116о... Показать все
Смерть
Неизвестно