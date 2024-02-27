Тонконогов Абрам Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти28.04.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Тонконогова Фрума Абрамовна
Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна
Дата рождения вычислена из записи о возрасте в переписном листе 1897 г.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Тонконогов Пинхос Абрамович
Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна
Год рождения вычислен из записи о браке 12 декабря 1889 г., где указан возраст жениха 22 года.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тонконогов Файвиш Абрамович
Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна
Дата рождения вычислена из возраста в переписном листе.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Турковская София (Сарра) Абрамовна
Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна
Год рождения вычислен из возраста в переписном листе.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Тонконогов Лейба Абрамович
Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна
Дата рождения вычислена из возраста в переписном листе.
Рождение ребёнка
31.10.1885 ст.
Сын: Тонконогов Герш Абрамович
Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 9об
Рождение ребёнка
15.03.1888 ст.
Сын: Тонконогов Элиезер Абрамович
Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 40об... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.04.1894 ст.
Причина смерти: «От порока сердца» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти еврейской ... Показать все