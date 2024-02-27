Тонконогов Абрам Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонконогов Абрам Лейбович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

28.04.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Тонконогова Фрума Абрамовна

Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена из записи о возрасте в переписном листе 1897 г.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Тонконогов Пинхос Абрамович

Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из записи о браке 12 декабря 1889 г., где указан возраст жениха 22 года.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Тонконогов Файвиш Абрамович

Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена из возраста в переписном листе.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Турковская София (Сарра) Абрамовна

Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из возраста в переписном листе.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тонконогов Лейба Абрамович

Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена из возраста в переписном листе.
Рождение ребёнка
31.10.1885 ст.

Сын: Тонконогов Герш Абрамович

Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 9об
Рождение ребёнка
15.03.1888 ст.

Сын: Тонконогов Элиезер Абрамович

Мать ребёнка: Тонконогова Лея Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 40об... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонконогова Лея Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
28.04.1894 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От порока сердца» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти еврейской ... Показать все
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