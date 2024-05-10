(Тонконогова) Геня Пинхосовна 19.10.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Тонконогова) Геня Пинхосовна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

19.10.1890 ст.

Дата смерти

1891 или 1892

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1890 ст.

Отец: Тонконогов Пинхос Абрамович

Мать: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 12об-13 ... Показать все
Смерть
1891 или 1892
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата смерти указан исходя из того, что в переписи 1897 г. Геня Пинхосовна отсутствует, то есть, к тому времени она уже умерла. При этом метрические книги о смерти отсутствуют только за 1891-1892 годы.

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