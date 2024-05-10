(Тонконогова) Геня Пинхосовна
Место рождения
Дата рождения19.10.1890 ст.
Дата смерти1891 или 1892
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1890 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 12об-13 ... Показать все
Смерть
1891 или 1892
Дата смерти указан исходя из того, что в переписи 1897 г. Геня Пинхосовна отсутствует, то есть, к тому времени она уже умерла. При этом метрические книги о смерти отсутствуют только за 1891-1892 годы.